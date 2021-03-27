Загорски рассказала, какой опыт они с Гурейро вынесли из выступления на ЧМ

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Россиянка Тиффани Загорски, выступающая в танцах на льду в дуэте с Джонатаном Гурейро рассказала об опыте, приобретённом на чемпионате мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме.
Загорски рассказала, какой опыт они с Гурейро вынесли из выступления на ЧМ
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Я поняла, что, будучи профессиональным спортсменом, неважно, как ты себя чувствуешь, ты должен выйти и сделать своё дело. Так мы и сделали. Кроме того, чемпионат мира проходил в новых для всех условиях, а это тоже новый опыт», — рассказала Загорски после проката произвольного танца.

Судьи оценили произвольный танец Загорски и Гурейро в 112,87 балла. По итогам двух прокатов они набрали 188,45 балла.

Ранее Загорски и Гурейро признались, что разочарованы своими оценками на ЧМ.

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