Загорски рассказала, какой опыт они с Гурейро вынесли из выступления на ЧМ
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«Я поняла, что, будучи профессиональным спортсменом, неважно, как ты себя чувствуешь, ты должен выйти и сделать своё дело. Так мы и сделали. Кроме того, чемпионат мира проходил в новых для всех условиях, а это тоже новый опыт», — рассказала Загорски после проката произвольного танца.
Судьи оценили произвольный танец Загорски и Гурейро в 112,87 балла. По итогам двух прокатов они набрали 188,45 балла.
Ранее Загорски и Гурейро признались, что разочарованы своими оценками на ЧМ.