Загорски и Гурейро признались, что разочарованы своими оценками на ЧМ

Россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро прокомментировали своё выступление в произвольном танце на чемпионате мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме.

«У нас было хорошее катание, рады, что сделали, хотя не все элементы получились. В целом турнир прошёл не так хорошо, но сезон удался, мы прогрессировали на всех соревнованиях, где участвовали. Поэтому учтём ошибки и будем работать над ними», — заявила Загорски после проката.

Гурейро отметил, что они немного разочарованы своими оценками.

«Немного. Но всё нормально, через полчаса мы будем рады, что всё кончилось, что сезон завершается, что мы прогрессировали от турнира к турниру», — рассказал фигурист.

Судьи оценили произвольный танец Загорски и Гурейро в 112,87 балла. По итогам двух прокатов они набрали 188,45 балла.

Ранее Илья Авербух заявил, что видит у Загорски и Гурейро стремление развиваться.