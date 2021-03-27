Авербух: вижу, что Загорски и Гурейро стремятся развиваться

Серебряный призёр Олимпиады-2002, хореограф и постановщик Илья Авербух оценил выступление российских фигуристов Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро в произвольном танце на чемпионате мира в Стокгольме.

«Я продолжаю хвалить ребят в этом сезоне. Потому что вижу, что они стремятся развиваться. Ещё далеко до того, чтобы кататься в сильных разминках. Необходимо развивать класс. Перестать стараться и начинать говорить себе: «Я это делаю — и делаю хорошо». Они уже это начинают. И это оценивается судьями, появляется больше поклонников. Что касается программы, то во многих случаях ловишь себя на мысли, что мы это уже видели. Ребята сказали всё, что можно было сказать. Но при этом видна работа над поддержками на протяжении сезона. Это важный компонент, и сегодня они хорошо получились. Не было передержек, наоборот, хорошо вписались в программу», — заявил Авербух в эфире Первого канала.

Судьи оценили произвольный танец Загорски и Гурейро в 112,87 балла. По итогам двух прокатов они набрали 188,45 балла.

Ранее в ФФККР заявили, что три квоты в мужском катании на ОИ необходимо будет подтвердить.