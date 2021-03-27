В ФФККР заявили, что три квоты в мужском катании на ОИ необходимо будет подтвердить

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков высказался о завоевании Михаилом Колядой и Евгением Семененко максимальной квоты на Олимпийские игры — 2022. которые пройдут в Пекине.
В ФФККР заявили, что три квоты в мужском катании на ОИ необходимо будет подтвердить
  • РИА Новости

На чемпионате мира в Стокгольме Коляда занял пятое место, а Семененко — восьмое. Такой результат (не более 13-го места в сумме) даёт России право делегировать троих фигуристов в мужские одиночные соревнования на Играх-2022.

«Коляда и Семененко выступили достойно. Они завоевали три квоты на следующий чемпионат мира, получив право бороться за тройную квоту на Олимпиаду. Им ещё нужно подтвердить эту квоту на квалификационных соревнованиях, которые пройдут в Оберстдорфе. Это новое правило», — цитирует Горшкова Sport24.

Ранее чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская призналась, что ей очень обидно за Коляду.

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