В ФФККР заявили, что три квоты в мужском катании на ОИ необходимо будет подтвердить

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков высказался о завоевании Михаилом Колядой и Евгением Семененко максимальной квоты на Олимпийские игры — 2022. которые пройдут в Пекине.

На чемпионате мира в Стокгольме Коляда занял пятое место, а Семененко — восьмое. Такой результат (не более 13-го места в сумме) даёт России право делегировать троих фигуристов в мужские одиночные соревнования на Играх-2022.

«Коляда и Семененко выступили достойно. Они завоевали три квоты на следующий чемпионат мира, получив право бороться за тройную квоту на Олимпиаду. Им ещё нужно подтвердить эту квоту на квалификационных соревнованиях, которые пройдут в Оберстдорфе. Это новое правило», — цитирует Горшкова Sport24.

Ранее чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская призналась, что ей очень обидно за Коляду.