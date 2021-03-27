В ФФККР заявили, что три квоты в мужском катании на ОИ необходимо будет подтвердить
- РИА Новости
На чемпионате мира в Стокгольме Коляда занял пятое место, а Семененко — восьмое. Такой результат (не более 13-го места в сумме) даёт России право делегировать троих фигуристов в мужские одиночные соревнования на Играх-2022.
«Коляда и Семененко выступили достойно. Они завоевали три квоты на следующий чемпионат мира, получив право бороться за тройную квоту на Олимпиаду. Им ещё нужно подтвердить эту квоту на квалификационных соревнованиях, которые пройдут в Оберстдорфе. Это новое правило», — цитирует Горшкова Sport24.
Ранее чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская призналась, что ей очень обидно за Коляду.