Бутырская: очень обидно за Коляду

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Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская прокомментировала итоги мирового первенства в Стокгольме в мужском одиночном катании.
Бутырская: очень обидно за Коляду
  • © РИА Новости

«Очень обидно за Мишу Коляду. Он так потрясающе начал программу: два шикарнейших четверных прыжка, тройной аксель. Непонятно, что потом произошло, сам себя, что ли, испугался. Наверное, он начал думать, что самое важное уже сделал, медаль уже близко, и не дотерпел, не дожал. Причём тройной аксель — не самый сложный приём для Коляды. Он, к сожалению, отдал своё призовое место», — цитирует Бутырскую Sport24.

Также бывшая чемпионка мира высказалась о результате дебютанта мирового первенства Евгения Семененко.

«Что же касается Семененко, то он огромный молодец. Он оправдал доверие Федерации и тренеров. Это ещё очень молодой мальчик, даже на юниорских чемпионатах мира не выступал. И тут вышел, не сдрейфил, показал, что умеет. С первого же раза показал своё лицо. Ему ещё расти и расти», — добавила бывшая фигуристка.

Михаил Коляда занял пятое место по итогам двух прокатов, Евгений Семененко занял восьмое место.

Ранее Авербух отметил, что Коляда стал лучшим среди европейских фигуристов на ЧМ.

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