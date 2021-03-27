Авербух отметил, что Коляда стал лучшим среди европейских фигуристов на ЧМ

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Серебряный призёр Олимпиады-2002, хореограф и постановщик Илья Авербух прокомментировал итоги чемпионата мира в Стокгольме в мужском одиночном катании.
Авербух отметил, что Коляда стал лучшим среди европейских фигуристов на ЧМ
  • РИА Новости

«Конечно, нужно поздравить наших ребят. Они выступили очень достойно. Всё-таки конкуренция в мужском одиночном катании запредельная. Но, во-первых, вернули себе три квоты. Во-вторых, дебютант Евгений Семененко вообще не испугался и выступил достойно. Многие переживали, что он не справится с нервами. Однако он сделал свою работу блестяще. Очень жаль, что в этом году не было чемпионата Европы. Если смотреть по турнирной таблице, неофициальный чемпионат Европы выиграл Михаил Коляда. Среди европейских фигуристов он стал лучшим. Конечно, наши амбиции идут, в этом году мы увидим совсем другого Михаила. Уверен, что он прибавит», — цитирует Авербуха Sport24.

Российские фигуристы Михаил Коляда и Евгений Семененко заняли пятое и восьмое места соответственно.

Ранее Авербух высказался об ошибке Степановой и Букина в ритм-танце на ЧМ.

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