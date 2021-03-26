Авербух высказался об ошибке Степановой и Букина в ритм-танце на ЧМ

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух прокомментировал выступление Александры Степановой и Ивана Букина

«Очень эмоционально и ярко. Но, к сожалению, не без ошибок. Трудно подобрать слова. Я очень люблю эту пару. Сейчас все с волнением смотрели и наверняка ужаснулись этой маленькой ошибке: Сашу чуть-чуть вывалило из круга на повороте. В борьбе за медали это может негативно повлиять», — сказал Авербух в эфире Первого канала.

По итогам программы Степанова и Букин набрали 83,02 балла и заняли пятое место. Произвольный танец спортсмены представят 27 марта.

Ранее Степанова и Букин признались, что расстроены из-за ошибки в ритм-танце на ЧМ.