Степанова и Букин признались, что расстроены из-за ошибки в ритм-танце на ЧМ
- © РИА Новости / Александр Вильф
«Грубую ошибку допустили. Очень расстроены. В большей степени я её допустила. Но завтра есть ещё день», — сказала Степанова после проката.
Её партнёр, в свою очередь, подчеркнул, что они отдохнут и выйдут со свежими силами на произвольный танец.
«Что касается эмоций, много часов проводили на тренировках и работали именно над эмоцией и скоростью программы», — добавила Степанова.
По итогам программы Степанова и Букин набрали 83,02 балла.
Ранее Илья Авербух заявил, что Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро прогрессируют в этом сезоне.