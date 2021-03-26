Степанова и Букин признались, что расстроены из-за ошибки в ритм-танце на ЧМ

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, поделились эмоциями после ритм-танца на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

«Грубую ошибку допустили. Очень расстроены. В большей степени я её допустила. Но завтра есть ещё день», — сказала Степанова после проката.

Её партнёр, в свою очередь, подчеркнул, что они отдохнут и выйдут со свежими силами на произвольный танец.

«Что касается эмоций, много часов проводили на тренировках и работали именно над эмоцией и скоростью программы», — добавила Степанова.

По итогам программы Степанова и Букин набрали 83,02 балла.

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