Степанова и Букин признались, что расстроены из-за ошибки в ритм-танце на ЧМ

Короткая ссылка
Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, поделились эмоциями после ритм-танца на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.
Степанова и Букин признались, что расстроены из-за ошибки в ритм-танце на ЧМ
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Грубую ошибку допустили. Очень расстроены. В большей степени я её допустила. Но завтра есть ещё день», — сказала Степанова после проката.

Её партнёр, в свою очередь, подчеркнул, что они отдохнут и выйдут со свежими силами на произвольный танец.

«Что касается эмоций, много часов проводили на тренировках и работали именно над эмоцией и скоростью программы», — добавила Степанова.

По итогам программы Степанова и Букин набрали 83,02 балла.

Ранее Илья Авербух заявил, что Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро прогрессируют в этом сезоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить