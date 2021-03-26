Авербух: Загорски и Гурейро хорошо прогрессируют в этом сезоне

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух оценил выступление российских фигуристов Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро в ритм-танце на чемпионате мира в Стокгольме.

«Здорово. Очень хороший прокат. Эта пара хорошо прогрессирует в этом сезоне. Поднялся уровень программ в целом. Мне понравилось выступление, оно очень плавное и без резких движений», — сказал Авербух в эфире Первого канала.

Он отметил, что у дуэта наблюдалась некая нервозность во время проката, но спортсмены справились и получили хорошие оценки.

«Твизлы, скорость на шикарном уровне. Может, было чувство, что ребята придерживают себя, но это чемпионат мира, ошибка будет много стоить», — заявил Авербух.

Загорски и Гурейро получили 75,58 балла, что стало их личным рекордом в ритм-танце.

Ранее сообщалось, что Загорски и Гурейро остались довольны своим прокатом в ритм-танце на ЧМ.