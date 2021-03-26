Загорски и Гурейро остались довольны своим прокатом в ритм-танце на ЧМ

Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, выступающие в танцах на льду, поделились эмоциями после своего ритм-танца на чемпионате мира в Стокгольме.

«Наша цель на этом чемпионате мира — откататься максимально хорошо, закончить сезон на позитивной волне. А оценки, конечно, не совсем такие, которые мы получали в России, но это международная арена, мы в целом довольны и оценками, и прокатом», — сказала Загорски после выступления.

Спортсменка отметила, что их дуэт хотел показать максимально качественный прокат в последнем старте сезона. По её мнению, в целом у них вышло хорошее выступление, хоть и было допущено несколько ошибок, без которых можно было обойтись.

«У нас были здесь хорошие тренировки, нам важно было справиться с давлением состязания, думаю, нам это удалось. Завтра в произвольном танце надеемся откататься ещё лучше», — заявил Гурейро.

Загорски и Гурейро получили от судей 75,58 балла.

Ранее сообщалось, что Загорски и Гурейро захватили лидерство в ритм-танце после прокатов четырёх групп.