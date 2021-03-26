Загорски и Гурейро захватили лидерство в ритм-танце после прокатов четырёх групп

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Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро завершили выступление в ритм-танце на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в шведском Стокгольме.
Загорски и Гурейро захватили лидерство в ритм-танце после прокатов четырёх групп
  • РИА Новости

За технику Загорски и Гурейро получили 42,33 балла, за компоненты — 33,25 балла, суммарный результат составил 75,58 балла. Такой результат позволил российским фигуристам захватить лидерство в ритм-танце.

Другие представители России, Александра Степанова и Иван Букин, оказались в шестой разминке. Александра и Иван получили 27-й стартовый номер и выйдут на лёд приблизительно в 17:09. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступят в заключительной, седьмой разминке. Виктории и Никите достался 31-й стартовый номер. На льду они появятся ориентировочно в 17:42.

Ранее сообщалось, что Трусова упала с четверного сальхова в тренировке произвольной программы на ЧМ.

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