Трусова упала с четверного сальхова в тренировке произвольной программы на ЧМ

Российская фигуристка Александра Трусова провела последнюю официальную тренировку в преддверии произвольной программы на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме.

Александра Трусова чисто исполнила каскад тройной флип — тройной тулуп, но затем упала с четверного сальхова, после чего безошибочно сделала каскад тройной лутц — тройной тулуп.

Затем Трусова чисто исполнила двойной аксель и каскад четверной лутц — тройной тулуп, но допустила степ-аут на четверном тулупе, после чего без ошибок исполнила каскад тройной лутц — ойлер — тройной сальхов.

Произвольную программу фигуристки продемонстрируют 26 марта.

Ранее сообщалось, что Щербакова четырежды упала на тренировке произвольной программы на ЧМ.