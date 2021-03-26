Трусова упала с четверного сальхова в тренировке произвольной программы на ЧМ
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Александра Трусова чисто исполнила каскад тройной флип — тройной тулуп, но затем упала с четверного сальхова, после чего безошибочно сделала каскад тройной лутц — тройной тулуп.
Затем Трусова чисто исполнила двойной аксель и каскад четверной лутц — тройной тулуп, но допустила степ-аут на четверном тулупе, после чего без ошибок исполнила каскад тройной лутц — ойлер — тройной сальхов.
Произвольную программу фигуристки продемонстрируют 26 марта.
Ранее сообщалось, что Щербакова четырежды упала на тренировке произвольной программы на ЧМ.