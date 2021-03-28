Туктамышева: после 18 жизнь в фигурном катании только начинается

Короткая ссылка
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями после завоевания серебряной медали на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме.
Туктамышева: после 18 жизнь в фигурном катании только начинается
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Мне кажется, у меня были очень сильные эмоции вчера вечером, из-за этого я плохо спала, было очень много поздравлений. Сегодня всё поутихло, и я всё ещё до конца не осознаю своего счастья. Наверное, я приеду в Петербург и через какое-то время только пойму, что я сделала для себя, своей карьеры и для фигурного катания. Сейчас пока спокойно отдыхаю», — приводит слова Туктамышевой «Матч ТВ».

Фигуристка рассказала, как будет праздновать завоевание серебра на ЧМ.

«Думаю, по-семейному. В Петербурге у меня не так много знакомых, чтобы устроить широкий банкет, гулять на широкую ногу. Спокойно отпразднуем семьёй и дальше приступим к работе. Был момент, когда очень хотелось пообниматься и поздравить друг друга, проявить более сильные эмоции. Но всё есть как есть, и с этим мы смирились, хотя хотелось обняться и радоваться более масштабно», — сказала она.

Также Туктамышева вспомнила о своей победе на чемпионате мира шестилетней давности.

«За эти шесть лет у меня было прогресс как у личности. Не только как у фигуристки, но и как у человека. В психологическом плане я стараюсь себя развивать и настраиваться на соревнования немного по-другому, чтобы они проходили более стабильно и уверенно. Этой медалью и своим катанием я хотела показать пример, что после 18 жизнь в фигурном катании только начинается и никогда не надо опускать руки», — добавила она.

Золотую медаль в соревнованиях женщин завоевала российская фигуристка Анна Щербакова. Её соотечественница Александра Трусова получила бронзовую награду. Впервые в истории ЧМ по фигурному катанию российские фигуристки заняли весь пьедестал почёта.

Ранее стали известны суммы призовых российских фигуристок на ЧМ в Стокгольме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить