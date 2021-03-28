Москович: признаю великолепие Синициной и Кацалапова, никаких вопросов по их победе нет

Канадский фигурист Дилан Москович прокомментировал победу россиян Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме.

«Виктория Синицина и Никита Кацалапов — очень сильные фигуристы. Синицина и Кацалапов очень легко катаются по льду, у них всё идеально. Правда, меня, не танцора, Виктория и Никита не приводят в движение так сильно, как некоторые другие пары. При этом я признаю их великолепие. Никаких вопросов по их победе нет», — сказал Москович в интервью CBC.

По словам фигуриста, будет очень интересно посмотреть, что произойдёт на Олимпийских играх.

«Мы и на чемпионате мира видели много сильных пар, а там к ним добавятся Пападакис и Сизерон. Предвкушаю их возвращение, и любопытно посмотреть, что будут делать остальные, чтобы догнать их», — добавил он.

По итогам двух прокатов российский дуэт набрал 221,17 балла (88,15 за ритмический и 133,02 — за произвольный танец) и завоевал золото чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что российский дуэт впервые за 12 лет выиграл соревнования танцоров на ЧМ по фигурному катанию.