Трусова призналась, чем бы хотела запомниться своим болельщикам

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, чем бы она хотела запомниться своим болельщикам.

«Ну, про выиграть Олимпийские игры я говорить не буду — этого все хотят. Но часто думаю о том, что было бы круто сделать четверной риттбергер. И запомниться тем, что я сумела не только первой прыгнуть все четверные прыжки, но и делала это хорошо», — сказала Трусова RT.

Александра Трусова, занимавшая 12-е место после короткой программы, заявила пять четверных прыжков на произвольную, но допустила падения при исполнении двух из них. Несмотря на это, судьи оценили выступление российской фигуристки в 152,38 балла, по сумме двух прокатов она набрала 217,20 балла, что позволило ей стать бронзовой призёркой мирового первенства.

Ранее Трусова рассказала, что обычно говорят ей тренеры перед прокатом.