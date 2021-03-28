Трусова: перед прокатом тренеры стараются вообще меня не отвлекать

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что обычно говорят ей тренеры перед прокатом.

«Разное. В принципе мы не так много разговариваем. У меня очень сложный контент, поэтому тренеры стараются вообще меня не отвлекать, не мешать настраиваться», — сказала Трусова RT.

Также фигуристка ответила на вопрос, держит ли она всю программу в уме, когда начинает кататься, или идёт от элемента к элементу.

«Второй вариант. В программе не успеваешь даже порадоваться, когда хорошо выполнил прыжок, нужно сразу начинать настраиваться на следующий. Все эмоции только после», — сказала она.

Александра Трусова, занимавшая 12-е место после короткой программы, заявила пять четверных прыжков на произвольную, но допустила падения при исполнении двух из них. Несмотря на это, судьи оценили выступление российской фигуристки в 152,38 балла, по сумме двух прокатов она набрала 217,20 балла, что позволило ей стать бронзовой призёркой мирового первенства.

Ранее Трусова рассказала, поменялись ли ощущения по сравнению с тем, как она каталась в начале сезона.