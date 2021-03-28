Трусова: на ЧМ не всё получилось, но рано или поздно получится

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, поменялись ли ощущения по сравнению с тем, как она каталась в начале сезона.

«Во время соревнований тяжело сравнивать, ощущения всегда разные. А вот на тренировках я однозначно стала стабильнее. Начала лучше понимать, что делаю, лучше чувствовать программу, музыку. Жаль, конечно, что в Стокгольме не всё получилось так, как хотелось, но думаю, что рано или поздно получится», — сказала Трусова RT.

Также фигуристка рассказала, о чём думала перед произвольной программой.

«Да ни о чём таком, что было бы интересно. Спала нормально, фигурное катание не снилось, хотя иногда со мной такое бывает. Настраивалась, хотела максимально хорошо откататься», — сказала она.

Александра Трусова, занимавшая 12-е место после короткой программы, заявила пять четверных прыжков на произвольную, но допустила падения при исполнении двух из них. Несмотря на это, судьи оценили выступление российской фигуристки в 152,38 балла, по сумме двух прокатов она набрала 217,20 балла, что позволило ей стать бронзовым призёром мирового первенства.

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