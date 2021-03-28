Трусова рассказала, какие прыжки удобнее исполнять с поднятыми руками

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Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, стало легче или сложнее исполнять тройные прыжки после того, как она освоила четверные.
Трусова рассказала, какие прыжки удобнее исполнять с поднятыми руками
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Знаете, я хорошо помню, как научилась прыгать тройные, и совсем перестала понимать, как делать два оборота. Когда впервые прыгнула четверной лутц с поднятыми руками, чуть было не потеряла тройной — стала частенько его перекручивать», — сказала Трусова RT.

Фигуристка рассказала, какие прыжки удобнее исполнять с поднятыми руками.

«Лутц и флип — да. На мой взгляд, поднятые руки помогают правильнее и точнее войти в ось вращения. Они как бы вытягивают тело вверх. Соответственно, становится удобнее приземляться», — сказала она.

Александра Трусова, занимавшая 12-е место после короткой программы, заявила пять четверных прыжков на произвольную, но допустила падения при исполнении двух из них. Несмотря на это, судьи оценили выступление российской фигуристки в 152,38 балла, по сумме двух прокатов она набрала 217,20 балла, что позволило ей стать бронзовой призёркой мирового первенства.

Ранее Трусова рассказала о первом чувстве после короткой программы на чемпионате мира в Стокгольме, где не получился каскад.

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