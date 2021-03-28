Трусова: если тренеры облегчают мне задачу, сразу начинаю ошибаться

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о первом чувстве после короткой программы на чемпионате мира в Стокгольме, где не получился каскад.

«Я ещё до чемпионата мира говорила и тренерам, и родителям, что, если не буду делать в короткой программе ничего сложного, обязательно ошибусь на лёгком. В этом отношении я знаю себя очень хорошо. Ну не бывает у меня так, чтобы всю сложность убрать и идеально откататься. Настраиваться на выступление при сложной программе мне проще», — сказала Трусова RT.

Фигуристка рассказала, когда она впервые это поняла.

«Да как-то с самого детства усвоила: если тренеры облегчают мне задачу, я сразу начинаю ошибаться. Так было и в десять лет, и позже. Потом я научилась более-менее чисто катать программу с тройными прыжками. Когда мы начали вставлять четверные, всё повторилось: сложные программы получались намного лучше».

Александра Трусова, занимавшая 12-е место после короткой программы, заявила пять четверных прыжков на произвольную, но допустила падения при исполнении двух из них. Несмотря на это, судьи оценили выступление российской фигуристки в 152,38 балла, по сумме двух прокатов она набрала 217,20 балла, что позволило ей стать бронзовой призёркой мирового первенства.

Ранее Трусова заявила, что ей не хватало мамы на ЧМ в Стокгольме.