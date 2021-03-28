Трусова заявила, что ей не хватало мамы на ЧМ в Стокгольме

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Российская фигуристка Александра Трусова ответила на вопрос, сложно ли ей было впервые в жизни остаться на соревнованиях без родительской опеки.

«Очень непривычно. Мамы мне очень не хватало. Как и Дмитрия Сергеевича (Михайлова. — RT). И даже собаки. Я действительно никогда в жизни столько времени не была одна. Это очень странное чувство. Вроде бы мы много общались, я постоянно звонила в Москву между тренировками и выступлениями, разговаривала с родителями, с тренером, но заканчиваешь разговор и очень остро чувствуешь, что рядом с тобой никого нет. Хотя нельзя сказать, что я не была к этому готова. Меня заранее предупредили, что поехать со мной в Стокгольм может только один тренер. Расстроилась ли, когда узнала об этом? Да, очень сильно. Хотелось, чтобы у борта стоял не только Евгений Викторович, но и Дмитрий Сергеевич, к чему я, признаюсь, привыкла», — сказала Трусова RT.

Александра Трусова, занимавшая 12-е место после короткой программы, заявила пять четверных прыжков на произвольную, но допустила падения при исполнении двух из них. Несмотря на это, судьи оценили выступление российской фигуристки в 152,38 балла, по сумме двух прокатов она набрала 217,20 балла, что позволило ей стать бронзовым призёром мирового первенства.

Ранее Трусова рассказала, каким она запомнит первый взрослый чемпионат мира по фигурному катанию.

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