Трусова — о дебютном чемпионате мира: странные соревнования

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, каким она запомнит первый взрослый чемпионат мира по фигурному катанию.

«Это странные соревнования, вообще не похожие на тот чемпионат мира, который я себе представляла. Во-первых, не было зрителей, поэтому и ощущение, что мы приехали на главный старт сезона, было каким-то размытым. С другой стороны, я постоянно себе напоминала, что это не просто старт, а турнир лучших из лучших. От этого было немножко нервно. В прошлом году я так сильно его ждала, так хотела выступить, а его отменили, поэтому сейчас радовалась уже тому, что у меня всё-таки появилась возможность выступить», — сказала Трусова RT.

Александра Трусова, занимавшая 12-е место после короткой программы, заявила пять четверных прыжков на произвольную, но допустила падения при исполнении двух из них. Несмотря на это, судьи оценили выступление российской фигуристки в 152,38 балла, по сумме двух прокатов она набрала 217,20 балла, что позволило ей стать бронзовым призёром мирового первенства.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы выиграли медальный зачёт чемпионата мира.