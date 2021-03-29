Туктамышева — о ЧМ: надеюсь, моя история станет примером для кого-то

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева по прилёте в Москву поделилась впечатлениями от участия на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в шведском Стокгольме.

«Я счастлива, но очень устала, хочется отдохнуть и поспать. Много эмоций, пока ещё не до конца осознала, что произошло. Думаю, сейчас приеду в Санкт-Петербург, пройдёт несколько дней, и пойму, что сделала», — приводит слова Туктамышевой «Чемпионат».

Также фигуристка рассказала об организации чемпионата мира.

«Чемпионат мира был хорошо организован, всего хватало. Соскучилась по близким. Рада, что скоро увижу семью. Надеюсь, моя история станет примером для кого-то», — сказала она.

Елизавета Туктамышева завоевала серебряную медаль чемпионата мира в Стокгольме, набрав по итогам двух прокатов 220,46 балла — 78,86 за короткую программу и 141,60 за произвольную.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы вернулись в Москву после чемпионата мира в Стокгольме.