Трусова: на награждении у нас мало того что не было гимна, так ещё и флаг один упал

Российская фигуристка Александра Трусова по прилёте в Москву поделилась впечатлениями от участия на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в шведском Стокгольме.

«Жалко, что чемпионат мира прошёл без зрителей и на трибунах было так мало людей, но хорошо, что турнир состоялся хотя бы так, потому что мы очень о нём мечтали. На соревнованиях очень не хватало собачек, мамы и второго тренера», — приводит слова Трусовой «Чемпионат».

Также фигуристка рассказала о своих эмоциях от исполнения гимна России болельщиками.

«Было очень приятно услышать гимн России. На награждении у нас мало того что не было гимна, так ещё и флаг один упал», — сказала она.

Александра Трусова, занимавшая 12-е место после короткой программы, заявила пять четверных прыжков на произвольную, но допустила падения при исполнении двух из них. Несмотря на это, судьи оценили выступление российской фигуристки в 152,38 балла, по сумме двух прокатов она набрала 217,20 балла, что позволило ей стать бронзовой призёркой мирового первенства.

Ранее Ранее сообщалось, что российские фигуристы вернулись в Москву после чемпионата мира в Стокгольме.