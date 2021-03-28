Мишина: работу с Туктамышевой над четверным мы продолжаем

Татьяна Мишина, тренер группы своего супруга Алексея Мишина, рассказала об изучении фигуристкой Елизаветой Туктамышевой прыжка в четыре оборота.

«Уже непосредственно перед стартом чемпионата мира мыслей о четверном не было, и она делала свой максимум на текущий момент. Как только мы стали готовиться к поездке в Швецию, практически сразу решили, что четверной нам пока не нужен. Надо прокатывать программы чисто, и риск будет неоправдан при большой вероятности ошибки. Один прыжок всё равно ничего не решит. Но работу над четверным мы продолжаем, дальше будем думать», — приводит слова Мишиной «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что сейчас попытка исполнить четверной на соревнованиях была бы авантюрой.

«Прыжок пока не совсем готов. А не исполнишь первый элемент — дальше уже достаточно трудно справляться с другими прыжками, идти на тройной аксель. Непросто. Конечно же, какой-то период в прошлом году она делала четверной достаточно стабильно, процент удачных попыток на тренировках был очень высокий, и мы включали прыжок в программу. А сейчас такой задачи у нас не стояло, тем более сезон вышел непростым», — добавила тренер.

24-летняя Туктамышева завоевала серебро чемпионата мира в Стокгольме, по итогам двух прокатов набрав 220,46 балла — 78,86 за короткую и 141,60 за произвольную программу.

Ранее Алексей Мишин заявил, что Туктамышева является «статуей Свободы» для фигуристок, которые перешагнули 20-летний возраст.