В аэропорту Шереметьево состоялась встреча Трусовой с пуделем Ланой

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Российская фигуристка Александра Трусова по прилёте в Москву после чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме встретилась не только с болельщиками и родителями, но и с пуделем Ланой.

«Лана за меня болела. Я очень тяжело расставание с собаками переживаю, не знаю, как они. Не видела Ланочку десять дней», — приводит слова Трусовой «Чемпионат».

Александра Трусова, занимавшая 12-е место после короткой программы, заявила пять четверных прыжков на произвольную, но допустила падения при исполнении двух из них. Несмотря на это, судьи оценили выступление российской фигуристки в 152,38 балла, по сумме двух прокатов она набрала 217,20 балла, что позволило ей стать бронзовым призёром мирового первенства.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы вернулись в Москву после чемпионата мира в Стокгольме.

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