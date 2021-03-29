Директор «Самбо-70» оскорбил Рудковскую и призвал Трусову вернуться

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Генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о продюсере Яне Рудковской, жене двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Директор «Самбо-70» оскорбил Рудковскую и призвал Трусову вернуться
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«Я как педагог скажу. Дура она полная! По-другому тут не скажешь! Есть патриотические темы, на которые сейчас направлена вся наша страна. Но патриотические действия Плющенко смешные и непонятные. Взял да украл Трусову. Я сказал Саше: «Немедленно возвращайся, если не хочешь испортить себе жизнь». Пускай возвращается и будет рада, что она вместе с нами, с коллективом, который ей даст хорошие и добрые дела», — цитирует Лайшева «Спорт-Экспресс».

В мае 2020 года Трусова ушла из «Самбо-70», где тренировалась у Этери Тутберидзе, в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 

На чемпионате мира в Стокгольме Трусова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира 2021 года.

Ранее тренер Виктория Буцаева восхитилась желанием Трусовой прыгнуть пять четверных на ЧМ.

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