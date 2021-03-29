Тренер по фигурному катанию восхитилась желанием Трусовой прыгнуть пять четверных на ЧМ

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Тренер Виктория Буцаева высказалась о российской фигуристке Александре Трусовой, которая попыталась исполнить пять четверных прыжков в произвольной программе на чемпионате мира — 2021 в Стокгольме.
Тренер по фигурному катанию восхитилась желанием Трусовой прыгнуть пять четверных на ЧМ
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Думаю, что тренеры не просто так поставили пять четверных в программу. Не просто так у Саши было желание делать именно столько прыжков. На тренировках она выкатывает эту программу в целиковых прокатах. На прогоне произвольной в Стокгольме Трусова исполнила все эти прыжки. Почему не получается на соревнованиях, судить тяжело. Возможно, что дело в психологии. Но восхищаешься тем, что вообще эта девочка делает. Да, были допущены технические ошибки. Это другое. Но она единственная одиночница в мире, которая пытается. Так почему бы не пробовать?» — приводит слова Буцаевой «Российская газета».

Трусовой удалось чисто прыгнуть три из пяти прыжков и завоевать бронзовую медаль.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказалась о выступлении российских фигуристок на ЧМ.

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