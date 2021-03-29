Бестемьянова высказалась о выступлении российских фигуристок на ЧМ

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова поделилась впечатлением от выступления российской фигуристки Александры Трусовой на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.

«Александра Трусова заявила пять четверных прыжков — это была самая сложная программа в истории фигурного катания. Да, два из них были с ошибками, но мужики так не прыгают. Так что Александра — настоящая героиня. Её медаль полностью заслуженна», — цитируют Бестемьянову «Известия».

Также фигуристка оценила выступление Елизаветы Туктамышевой.

«Елизавета Туктамышева заслуживает самых громких аплодисментов, просто молодчина. Елизавету давно все списали со счетов, но она продолжала работать и своим трудом добилась ещё одной медали чемпионата мира. Теперь очень хочется увидеть Туктамышеву на Олимпиаде», — сказала она.

Александра Трусова, занимавшая 12-е место после короткой программы, заявила пять четверных прыжков на произвольную, но допустила падения при исполнении двух из них. Несмотря на это, судьи оценили выступление российской фигуристки в 152,38 балла, по сумме двух прокатов она набрала 217,20 балла, что позволило ей стать бронзовым призёром мирового первенства.

Елизавета Туктамышева завоевала серебряную медаль чемпионата мира в Стокгольме, набрав по итогам двух прокатов 220,46 балла — 78,86 за короткую программу и 141,60 за произвольную.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы вернулись в Москву после чемпионата мира в Стокгольме.