«Если он мужчина, пусть звонит»: Плющенко не принял извинений Железнякова после вызова на поединок

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков в соцсетях попросил прощения у экс-фигуриста Евгения Плющенко за обвинения во лжи и свои негативные эмоции. Он признался, что не сдержался, так как поверил словам посторонних людей. В ответ двукратный олимпийский чемпион потребовал, чтобы извинения были принесены лично, так как не уверен в их искренности. Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова призвала обоих специалистов прекратить конфликт и заняться своими делами.

Спустя два дня после возникновения нового скандала между хореографом группы Этери Тутберидзе Алексеем Железняковым и двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко его инициатор предпринял попытку извиниться. Он объяснил свои неоднозначные высказывания тем, что ему сообщили ложную информацию, которая «привела его в ярость».

«Позже выяснилось, что это неправда и Евгений не произносил в мой адрес дурных слов, а я теперь выгляжу не очень красиво. Но как бы то ни было, после этого я обязан извиниться и забрать свои слова обратно. Да, провокация сыграла не в лучшую сторону, и я прошу прощения за свою несдержанность в отношении Евгения Плющенко», — написал Железняков на странице во «ВКонтакте».

Он также попросил понять его и удалил провокационное сообщение. Тем не менее, оправдания хореографа не убедили Плющенко. Он подчеркнул, что примет извинения лишь в том случае, если оппонент свяжется с ним по телефону, и заявил, что по-прежнему готов отстоять свою правоту в очном поединке.

«Я даже не знаю, кто написал во «ВКонтакте» — он или не он. В посте у Железнякова с вызовом на бой были такие поганые вещи, пусть теперь как мужчина позвонит и нормально извинится. Вчера разговаривал с Камилом Гаджиевым. Если надо было провести бой, мы были готовы. Ведь слово не воробей, тем более у мужчин. Если он мужчина, пускай извиняется нормально и звонит. Телефон он знает», — цитирует Плющенко Sport24.

По мнению чемпиона мира по кикбоксингу и тренера бывшего фигуриста Александра Липового, хореограф поступил мудро, решив отказаться от поединка с Плющенко. Он напомнил, что Евгений не только выигрывал Олимпиаду с собранными и завинченными болтами позвоночника, а значит силён духом и обладает волей, но и продолжает заниматься хоккеем и боксом.

«Мне по-человечески жаль этого парня, который пороха не нюхал и сразу в бои ворвался. Видимо, советчиков рядом много у него, которым крови хочется... Если бы Железняков вышел на ринг, то была бы сломанная челюсть, а ещё сотрясение мозга и, соответственно, больница. Женя доказал всему миру, кто он и чего стоит. Но если речь идёт о его чести и семье, то руки ему связывать никто не будет. Выйдет и голову оторвет любому, как и каждый уважающий себя мужчина. Но в рамках спорта», — приводит слова Липового «Спорт-Экспресс».

Очередной конфликт между представителем тренерского штаба Тутберидзе и Плющенко разгорелся после того, как Железняков в грубой форме обвинил экс-фигуриста во лжи, не пояснив, однако, в чём она заключается, и даже вызвал его выяснить отношения в поединке без правил. В ответ трёхкратный чемпион мира незамедлительно принял вызов.

Однако на этом словесная перепалка не завершилась. Железняков вновь подтвердил свой решительный настрой, а Плющенко предположил, что таким способом тот хочет добиться популярности. Кроме того, он также обвинил оппонента в неадекватности, призвав проверить его на допинг, и даже вновь высказал предположение о том, что фигуристы Тутберидзе находятся в более выгодном положении на внутренних турнирах из-за якобы необъективного судейства.

«Если игра будет вестись в одни ворота, давайте оставим одну школу Тутберидзе. Если мы не нужны, скажите нам — идите катайтесь за другие страны. И ведь возьмут. Но это, мне кажется, тоже неправильный процесс... Я готов проигрывать со своими спортсменами, если другие действительно будут на голову выше. Но искусственно создавать ситуацию не надо», — приводит слова Плющенко ТАСС.

Скандал вызвал в России бурную реакцию. Любители спора выразили желание понаблюдать встречу двух специалистов на ринге, а сразу несколько промоутерских организаций и Федерация бокса России (ФБР) заявили о готовности её организовать. Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко даже сделал прогноз возможного исхода боя, предположив, что фаворитом в нём мог быть обладающий навыками кикбоксинга Плющенко.

При этом многие отнеслись к ситуации с юмором. Известный журналист Дмитрий Губерниев представил своё видение потенциального поединка. Так, его необходимо показать по Первому каналу вместо программы «Время», а качестве комментаторов должны выступить он и олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова, недавно начавшая карьеру ведущей на телевидении в шоу «Ледниковый период». К мероприятию должны быть привлечены и другие участники проекта.

«Ещё такая история — ринг-гёрлз. Это обязательно. Роскошные женщины, мои любимицы — Этери Тутберидзе и Яна Рудковская. Жюри — знаменитые фигуристки. Здесь и Ольга Бузова, и Татьяна Тарасова, Илья Авербух — всех туда соберём, Елену Исинбаеву, Никиту Михалкова посадим. Представляете, как классно будет? Пригласим бойцов из UFC. Конечно, Хабиба, чтобы он поработал с ребятами. Это может стать выдающимся событием», — написал Губерниев в Telegram.

А бывший соперник Плющенко на льду Алексей Ягудин опубликовал шуточный ролик подготовки соперников к бою. В нём показана история молодого человека, который активно тренируется перед боксёрским поединком, а затем оказывается, что он выходит на ринг вовсе не в качестве спортсмена.

«А тем временем началась подготовка к главному бою года в фигурном катании! Запасаемся попкорном. Плющенко VS Железняков. Только бы никто не снялся», — написал Ягудин.

Стоит отметить, что в самом российском фигурном катании к скандалу отнеслись более серьёзно. В желании разрекламировать себя за счёт конфликта обвинили не только Железнякова, но и Плющенко. Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отметила, что специалистам не стоило выносить ссору на всеобщее обозрение, а тренер Алексей Мишин и вовсе заявил, что ему стыдно комментировать данное событие.

Недоумение по поводу произошедшего и, в частности, реакции Плющенко, выразила четырёхкратная чемпионка мира Наталья Бестемьянова.

«Если Плющенко этим занимается — пускай, я советы ему давать не буду. Я вообще не знаю, кто такой Железняков, как я могу давать советы, не понимая мотивов. Он просто хайп ловит. Никто про него не знал, а теперь мы говорим: «О, Железняков!» Лучше он получит известность, поставив какую-нибудь гениальную программу, а не своим конфликтом с Плющенко. И чем больше Евгений отвечает, тем большую рекламу делает человеку», — цитирует Бестемьянову «Спорт-Экспресс».

Более критично о произошедшем отозвалась заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Как же мне эта гадость надоела. Лучше бы работали», — сказала она.