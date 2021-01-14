«С удовольствием приму бой»: Плющенко заявил о готовности сойтись на ринге с хореографом группы Тутберидзе Железняковым

Между командами Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко разгорелся очередной скандал. На этот раз зачинщиком выступил хореограф Алексей Железняков, предложивший двукратному олимпийскому чемпиону сразиться в поединке без правил. Тренер ответил согласием, а известные промоутеры Владимир Хрюнов и Вадим Финкельштейн выразили готовность организовать схватку с участием Плющенко и Железнякова.

«Если он этого хочет, я с удовольствием побьюсь»

В российском фигурном катании разгорается очередной скандал. Накануне хореограф команды Этери Тутберидзе Алексей Железняков опубликовал сообщение на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», в котором обратился к Евгению Плющенко. Он не только грубо оскорбил двукратного олимпийского чемпиона, но и предложил ему сразиться на ринге.

«Как вы думаете, если я вызову господина Плющенко на дуэль? Будем драться без правил. На ринге — без прикрас. Ненавижу п*******ов (болтунов. — RT). Давай, Жень, не трухуй. Десятое колесо требует дуэли. Думаю, ты просто пасанёшь, как обычно, и придумаешь три тысячи седьмую отмазку. Единственное моё желание — заткнуть твой неблагодарный поганый рот», — написал Железняков.

Сообщение представителя команды Тутберидзе в кратчайшие сроки было растиражировано СМИ и добралось до самого Плющенко. Двукратный олимпийский чемпион предположил, что именно могло послужить причиной публикации данного поста и поделился мнением относительно возможного боя с хореографом.

«Сегодня старый Новый год. Думаю, была выпита не одна рюмочка горячительного напитка. Наверное, в белой горячке у него поплыла кукушка. Но если он этого хочет, я с удовольствием побьюсь. Только почему он всё время пишет? Его вообще ведь никто не трогает. И знать не знает, кто это такой. Я же говорил: дайте лупу, давай посмотрим, кто ты. Где этот Железняков и где я, не надо, наверное, сравнивать. Это первое. Может, ему хочется какой-то популярности?» — цитирует Плющенко Sport24.

При этом наставник Алёны Косторной и Александры Трусовой заявил, что готов провести схватку с Железняковым как по правилам, так и без.

«Второе, если он хочет о чём-то поговорить... Я ведь открыт. Ни от кого не бегаю, никого не боюсь. Пускай с удовольствием приезжает. Если хочет какой-то официальный бой — с удовольствием побьюсь с ним. Хочет бои без правил — сделаем бои без правил. Можем организовать зал. Без перчаток, с перчатками — как угодно, я здесь открыт. Правда, я даже не знаю, как он выглядит. Но с удовольствием приму бой», — заключил Плющенко.

Впоследствии заявление Железнякова прокомментировала супруга Плющенко. Известный продюсер Яна Рудковская выразила желание лично побеседовать с хореографом и предположила, что тот лишь исполняет волю другого человека.

«Кто это? А, этот танцор! Снова наброс в наш адрес. Снова дёргают нас, да ещё и в праздник! Ну понятно, что он безумная марионетка. Думаю, кто управляет этим несчастным, говорить не надо. Жаль парня. Ну пусть придёт. Мы его ждём. Я его лично встречу и надеюсь, что он ответит за свой «базар» или попросит прощения. Извините за мой сленг», — приводит слова Рудковской «Спорт-Экспресс».

Поведение Железнякова подверг критике даже Ренат Лайшев — генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70», на территории которого тренируются подопечные Тутберидзе. Он назвал публикацию подобных сообщений «неприемлемой» и заверил, что проведёт личную беседу с хореографом.

«Не хочется, конечно, обращать на такое внимание, но обратим с дисциплинарной и трудовой стороны. Чтобы не занимался ерундой, нужно заниматься работой, а не вот этими побрякушками. Рассматриваю это как шутку старого Нового года. Разговор с Железняковым обязательно будет. Что касается санкций, если он сведёт это всё к тому, что виноваты каникулы и Новый год, — посмотрим. У нас серьёзная организация, мы даём результаты. Самые глупые ситуации в том, что тебя провоцируют, а ты ведёшься», — сказал Лайшев «Чемпионату».

Однако хореографа слова гендиректора «Самбо-70» не остановили. В четверг утром он объяснил, почему сделал столь резкое заявление.

«Он (Евгений. — RT) хотел подогреть интерес к фигурному катанию, ну так подогреем. Надоело смотреть на эти выпады, чушь и гадкие высказывания. Раньше мужчины выясняли отношения на дуэлях, вот и мы выясним. Очень хочется заткнуть этот рот, пусть отвечает за свои слова», — заявил Железняков.

Поделилась мнением по этому инциденту и Татьяна Тарасова. Заслуженный тренер СССР предположила, что могло послужить поводом для ссоры между Плющенко и Железняковым и раскритиковала идею проведения «дуэли».

«Видимо, Плющенко каким-то образом оскорбил Железнякова, раз тот решил вызвать Женю на бой. Но согласие Плющенко — это всё пиар, который так нужен Жене. Надоело смотреть на него не в деле. Мы же видим его фигуристок, как они катаются, отмечаем это. Хочется говорить о его тренерской работе, а не вот об этих боях», — призналась Тарасова.

Стоит напомнить, что конфликт между командами Тутберидзе и Плющенко вступил в активную фазу весной 2020 года. Причиной тому стало решение нескольких спортсменов и тренеров продолжить карьеру под руководством двукратного олимпийского чемпиона, а самыми обсуждаемыми ожидаемо стали переходы фигуристок Александры Трусовой и Алёны Косторной. В лагере Этери подобные действия многие сочли предательством и неоднократно жёстко высказывались на данную тему.

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На протяжении нескольких месяцев стороны вели практически информационную войну, а в сентябре между ними случилась ещё одна ссора. Причиной послужила публикация переписки между Рудковской и Алиной Загитовой на официальной странице команды Тутберидзе в Instagram. Тогда жену Плющенко обвинили в попытке переманить олимпийскую чемпиону Пхёнчхана в академию мужа.

А уже в конце декабря поводом для очередного столкновения между лагерями стали результаты чемпионата России. Косторная не смогла выступить на турнире из-за последствий коронавируса, а Трусова довольствовалась лишь бронзовой наградой, пропустив вперёд двух учениц Тутберидзе — Анну Щербакову и Камилу Валиеву. При этом Плющенко остался недоволен оценками своей подопечной и позволил себя ряд резких высказываний в адрес судей.

«Возьмём на себя организацию этого боя»

Последний конфликт между тренером и хореографом привлёк внимание не только представителей фигурного катания, но и мира единоборств. Так, сразу несколько известных отечественных промоутеров выразили интерес к организации боя, причём как по правилам бокса, так и ММА. Одним из них стал Владимир Хрюнов, заверивший, что ранее уже имел опыт проведения схваток между непрофессиональными бойцами.

«Мне было интересно смотреть на выступления Плющенко на льду. А что касается поединков — стоит пойти в боксёрский зал, потренироваться. У меня есть опыт организации подобных мероприятий. Это был бой между российским журналистом Русланом Асташковым и польским журналистом. Мы поступили следующим образом: и тому и другому дали тренера и провели поединок», — рассказал Хрюнов.

«Если Евгений захочет, пусть обращается. Дадим ему тренера и проведём поединок по правилам бокса. Возьмём на себя организацию этого боя. И тот и другой имеют спортивную подготовку», — добавил он.

Поддержал подобную инициативу и глава M-1 Global Вадим Финкельштейн. Бывший менеджер Фёдора Емельяненко выразил мнение, что схватка между Плющенко и Железняковым может вызвать серьёзный ажиотаж и изъявил желание выступить в роли организатора.

«Это было бы интересно. Не скажу, что это профессионально, но с точки зрения пиара и шоу — однозначно. Оба ребята спортивные и новички в этом деле. Если они обратятся ко мне, легко организуем. Сейчас массовые мероприятия особо не сделаешь, можно заполнять арену на 25%, но в интернете — конечно. Смотря, когда этот бой будет», — сказал Финкельштейн.

Стоит отметить, что за последние 15 лет в России уже проводили поединки как между представителями других видов спорта, так и между звёздами шоу-бизнеса. В 2007 году Первый канал запустил шоу «Король ринга», в котором приняли участие дрессировщик Эдгард Запашный, певцы Пьер Нарцисс и Алексей Чумаков, актёры Владимир Епифанцев и Александр Носик, телеведущий Валдис Пельш и другие. Участники бились друг с другом по правилам бокса, а финал прошёл на арене «Лужники». Помимо прочего, в рамках этого мероприятия состоялась схватка с участием победителя турнира UFC Олега Тактарова и актёра Дольфа Лундгрена.

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Таким образом, Финкельштейн или Хрюнов могли бы использовать эту идею и организовать турнир с участием звёзд, а во главу карда поставить дуэль между Плющенко и Железняковым. Благо, конфликтов в российском спорте и шоу-бизнесе предостаточно и многие можно было бы разрешить на ринге. Достаточно вспомнить хотя бы недавнюю ссору между известным рэпером и владельцем футбольного клуба «СКА-Ростов» Василием Вакуленко и главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным.

Но если Баста и Карпин не предлагали друг другу помериться силами, то некоторые представители спорта и шоу-бизнеса уже изъявляли готовность выяснить отношения на ринге или в клетке. Так, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов неоднократно вызывал на бой по правилам ММА экс-полузащитника «Зенита» и сборной России Романа Широкова. Поводом для этого стал инцидент с участием футболиста, ударившего судью Никиту Данченкова в матче московского Кубка селебрити.

В свою очередь, известный рэпер Алексей Долматов предлагал подраться бронзовому призёру Олимпийских игр по дзюдо Дмитрию Носову. В 2014 и 2015 годах музыканта дважды задерживали в Красноярске по подозрению в употреблении наркотиков. Как сообщалось в СМИ, это было сделано по наводке общественного движения «Антидилер», которое тогда возглавлял уже бывший депутат Госдумы.

Не прочь был выяснить отношения на ринге и бывший футболист «Волги» Алексей Сапогов. В сентябре он обратился к коллеге Шамилю Асильдирову и вызвал того на бой. Причиной стал инцидент на сборах «Анжи», также состоявшийся в 2014-м. На тренировке между форвардами завязалась драка, по результатам которой Сапогов получил перелом челюсти и был вынужден перенести операцию, а Асильдаров впоследствии был отчислен из команды.

В андеркарде поединка между Плющенко и Железняковым вполне могли бы выступить и девушки. Так, в конце декабря призёр чемпионатов и кубков мира по панкратиону и кикбоксингу Ангелина Семёнова бросила вызов известной телеведущей и певице Ольге Бузовой. Девушка предложила провести битву по правилам бокса и выразила уверенность, что она может стать одной из самых ярких в этом виде спорта.