Девушка-боец Семёнова снова вызвала Бузову на боксёрский поединок
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Спортсменка бросила очередной вызов Бузовой после своей победы за 22 секунды над Натальей Сава на турнире Fight Night в Казани.
«Хочется наконец-то провести бой с Ольгой Бузовой. Тем более проект «Дом-2» закрывается, поэтому у неё освобождается куча времени. Мы можем закатить самый яркий поединок женского бокса, который только может быть», — приводит слова Семёновой РИА Новости.
До этого Семёнова уже предлагала Бузовой встретиться в бою, но PR-менеджер телеведущей Антон Богославский заявил, что данное предложение не вызывает интереса у его клиентки.
Ранее Бузова поделилась впечатлениями от дебюта в «Ледниковом периоде».