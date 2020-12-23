Девушка-боец Семёнова снова вызвала Бузову на боксёрский поединок

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Мастер боевых искусств Ангелина Семёнова во второй раз вызвала на боксёрский поединок телеведущую Ольгу Бузову.
Девушка-боец Семёнова снова вызвала Бузову на боксёрский поединок
  • globallookpress.com

Спортсменка бросила очередной вызов Бузовой после своей победы за 22 секунды над Натальей Сава на турнире Fight Night в Казани.

«Хочется наконец-то провести бой с Ольгой Бузовой. Тем более проект «Дом-2» закрывается, поэтому у неё освобождается куча времени. Мы можем закатить самый яркий поединок женского бокса, который только может быть», — приводит слова Семёновой РИА Новости.

До этого Семёнова уже предлагала Бузовой встретиться в бою, но PR-менеджер телеведущей Антон Богославский заявил, что данное предложение не вызывает интереса у его клиентки.

Ранее Бузова поделилась впечатлениями от дебюта в «Ледниковом периоде».

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