Девушка-боец Семёнова снова вызвала Бузову на боксёрский поединок

Мастер боевых искусств Ангелина Семёнова во второй раз вызвала на боксёрский поединок телеведущую Ольгу Бузову.

Спортсменка бросила очередной вызов Бузовой после своей победы за 22 секунды над Натальей Сава на турнире Fight Night в Казани.

«Хочется наконец-то провести бой с Ольгой Бузовой. Тем более проект «Дом-2» закрывается, поэтому у неё освобождается куча времени. Мы можем закатить самый яркий поединок женского бокса, который только может быть», — приводит слова Семёновой РИА Новости.

До этого Семёнова уже предлагала Бузовой встретиться в бою, но PR-менеджер телеведущей Антон Богославский заявил, что данное предложение не вызывает интереса у его клиентки.

Ранее Бузова поделилась впечатлениями от дебюта в «Ледниковом периоде».