Бузова поделилась впечатлениями от дебюта в «Ледниковом периоде»
Её партнёром стал олимпийский чемпион Дмитрий Соловьёв.
«После первого выступления хочется спросить: «А можно ещё раз повторить?» Почему только один шанс, одна жизнь? Меня очень часто критикуют и почему-то думают, что меня это цепляет. Да, обидно. Но самый жёсткий критик — это я сама. Был стресс, нервы, так что, как я выступила, сказать не могу. Это совсем другой мир. Иногда я даже дыхание теряла», — цитирует Бузову kp.ru.
Ранее сообщалось, что Бузова хочет стать ринг-гёрл нового шоу с боями между боксёрами и блогерами.