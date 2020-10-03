Бузова поделилась впечатлениями от дебюта в «Ледниковом периоде»

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Певица и телеведущая Ольга Бузова прокомментировала свой дебют в проекте «Ледниковый период» на Первом канале.
Бузова поделилась впечатлениями от дебюта в «Ледниковом периоде»

Её партнёром стал олимпийский чемпион Дмитрий Соловьёв.

«После первого выступления хочется спросить: «А можно ещё раз повторить?» Почему только один шанс, одна жизнь? Меня очень часто критикуют и почему-то думают, что меня это цепляет. Да, обидно. Но самый жёсткий критик — это я сама. Был стресс, нервы, так что, как я выступила, сказать не могу. Это совсем другой мир. Иногда я даже дыхание теряла», — цитирует Бузову kp.ru.

Ранее сообщалось, что Бузова хочет стать ринг-гёрл нового шоу с боями между боксёрами и блогерами.

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