Бузова хочет стать ринг-гёрл нового шоу с боями между боксёрами и блогерами

Телеведущая и певица Ольга Бузова предложила генеральному секретарю Федерации бокса России (ФБР) Умару Кремлёву создать новое реалити-шоу про бокс.

В частности, она хочет проводить поединки профессиональных боксёров с блогерами.

Отчёт о встрече светская львица выложила в своём Instagram.

«Бокс — это красиво! Предложила Кремлёву идею нового шоу по боксу. Ведь бокс — это красиво! А вы как считаете?» — подписала Бузова свой пост.

Она также заметила, что является бойцом по жизни и вышла бы на ринг с любым соперником. Бузова также готова стать ведущей, ринг-гёрл и судьёй будущего шоу.

Ранее Бузова рассказала, насколько её рост подходит для фигурного катания.