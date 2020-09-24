Бузова хочет стать ринг-гёрл нового шоу с боями между боксёрами и блогерами
- РИА Новости
В частности, она хочет проводить поединки профессиональных боксёров с блогерами.
Отчёт о встрече светская львица выложила в своём Instagram.
«Бокс — это красиво! Предложила Кремлёву идею нового шоу по боксу. Ведь бокс — это красиво! А вы как считаете?» — подписала Бузова свой пост.
Она также заметила, что является бойцом по жизни и вышла бы на ринг с любым соперником. Бузова также готова стать ведущей, ринг-гёрл и судьёй будущего шоу.
Ранее Бузова рассказала, насколько её рост подходит для фигурного катания.