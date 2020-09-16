Бузова рассказала, насколько её рост подходит для фигурного катания

Певица Ольга Бузова, которая будет участвовать в шоу «Ледниковый период» в паре с олимпийским чемпионом 2014 года Дмитрием Соловьёвым, рассказала, как узнала, что её рост может стать неудобством в фигурном катании.

По её словам, когда обсуждались сложные поддержки при постановке первого номера, хореограф Илья Авербух заявил, что Бузова слишком большая для некоторых элементов.

«Мы вместе посмеялись, это ни в коем случае не было сказано с желанием уколоть. Я-то всегда думала, что я высокая, статная, грациозная, но в фигурном катании это называется «большая». Конечно, здесь проще девчонкам, которые такие ладненькие маленькие кнопочки, которых можно просто на руку положить и делать всё что угодно», — приводит слова Бузовой Sports.ru.

При этом она отметила, что не отчаивается, так как научиться можно чему угодно.

«Что у меня имеется сейчас: страх, харизма, длинные ноги, которые я сделаю достоинством и научусь тянуть их естественно. Надо выглядеть в кадре так, будто мне легко, словить это ощущение лёгкости. Всё придёт со временем, с практикой», — добавила Бузова.

Ранее Бузова заявила, что раньше ей казалось, что фигурное катание проще других видов спорта.