Бузова: раньше мне казалось, что фигурное катание проще других видов спорта

Певица Ольга Бузова поделилась впечатлениями от первых тренировок в телешоу «Ледниковый период», в котором она будет выступать в паре с олимпийским чемпионом по фигурному катанию 2014 года Дмитрием Соловьёвым.

«После эйфории началось самое сложное: через тренировки пришло понимание, что всё это не так легко, как выглядит со стороны. Мы смотрим фигурное катание по ТВ и видим профессионалов, и нам кажется, что раз это настолько красиво — значит, это и легко», — приводит слова Бузовой Sports.ru.

По её словам, она с детства не стояла на коньках и для неё стало шоком, насколько сложно заниматься фигурным катанием.

«В эти моменты приходит осознание, насколько же фигурное катание каторжный труд. Честно, раньше мне казалось, что этот спорт чуть проще других — но это не так. Я всегда относилась с поддержкой к спорту, но теперь моё уважение ещё больше», — добавила Бузова.

Ранее Илья Авербух заявил, что решение Алины Загитовой сняться с прокатов сборной России не связано с участием в «Ледниковом периоде».