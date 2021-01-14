Рудковская возмутилась словами хореографа группы Тутберидзе, бросившего вызов Плющенко
- РИА Новости
«Кто это? А... Этот танцор! Снова наброс в наш адрес! Снова дёргают нас, да ещё и в праздник!» — цитирует Рудковскую «Спорт-Экспресс».
Она также назвала Железнякова безумной марионеткой, подчеркнув, что даже не надо говорить, кто управляет хореографом.
«Жаль парня! Ну пусть придёт. Мы его ждём. Я его лично встречу и надеюсь, что он ответит за свой базар или попросит прощения», — добавила Рудковская.
Недавно Железняков назвал Плющенко балаболом и вызвал двукратного олимпийского чемпиона на дуэль. Тот, в свою очередь, выразил готовность принять вызов.
Ранее глава «Самбо-70» раскритиковал хореографа из группы Тутберидзе за вызов на бой Плющенко.