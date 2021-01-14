Рудковская возмутилась словами хореографа группы Тутберидзе, бросившего вызов Плющенко

Известный продюсер Яна Рудковская, супруга тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко, отреагировала на слова хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова, который вызвал на бой её мужа.

«Кто это? А... Этот танцор! Снова наброс в наш адрес! Снова дёргают нас, да ещё и в праздник!» — цитирует Рудковскую «Спорт-Экспресс».

Она также назвала Железнякова безумной марионеткой, подчеркнув, что даже не надо говорить, кто управляет хореографом.

«Жаль парня! Ну пусть придёт. Мы его ждём. Я его лично встречу и надеюсь, что он ответит за свой базар или попросит прощения», — добавила Рудковская.

Недавно Железняков назвал Плющенко балаболом и вызвал двукратного олимпийского чемпиона на дуэль. Тот, в свою очередь, выразил готовность принять вызов.

Ранее глава «Самбо-70» раскритиковал хореографа из группы Тутберидзе за вызов на бой Плющенко.