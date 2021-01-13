Глава «Самбо-70» раскритиковал хореографа из группы Тутберидзе за вызов на бой Плющенко

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Генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал обращение хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.
Глава «Самбо-70» раскритиковал хореографа из группы Тутберидзе за вызов на бой Плющенко
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Считаю это дуростью и неприемлемым поведением со стороны Железнякова. Мне не хочется, конечно, обращать на такое внимание, но мы обратим с дисциплинарной и трудовой стороны. Чтобы не заниматься ерундой, надо заниматься работой, а не вот этими побрякушками. Я всё это рассматриваю как шутку старого Нового года. Разговор с Железняковым обязательно будет. Что касается санкций: если он сведёт это всё к тому, что виноваты каникулы и Новый год, — посмотрим. У нас серьёзная организация, мы даём результаты. Самые глупые ситуации в том, что тебя провоцируют, а ты ведёшься», — цитирует Лайшева «Чемпионат».

Между группой Тутберидзе и Плющенко существует конфликт на фоне перехода нескольких фигуристок в академию двукратного олимпийского чемпиона. В частности, в прошлое межсезонье переходы совершили действующая чемпионка Европы Алёна Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниров Александра Трусова.

Ранее Плющенко ответил хореографу Тутберидзе, вызвавшему его на поединок.

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