Плющенко ответил хореографу Тутберидзе, вызвавшему его на поединок

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал вызов на бой от хореографа Алексея Железнякова, который входит в группу Этери Тутберидзе.

«Сегодня старый Новый год. Думаю, что была выпита не одна рюмочка горячительного напитка. Наверное, в белой горячке у него и поплыла кукушка. Если же он этого хочет, я с удовольствием побьюсь. Но почему он всё время пишет? Его вообще ведь никто не трогает. И знать не знает. Я же говорил: дайте лупу, посмотрим, кто ты. Где этот Железняков и где я, наверное, не надо сравнивать. Может, ему хочется какой-то популярности? Если он хочет о чём-то поговорить… Я открыт. Ни от кого не бегаю, никого не боюсь. Пускай с удовольствием приезжает. Если же хочет какой-то официальный бой, то я с удовольствием побьюсь с ним. Хочет бои без правил — сделаем без правил. Можем организовать зал. Без перчаток, с перчатками — как угодно, я открыт. Правда, я даже не знаю, как он выглядит. Но с удовольствием приму бой», — цитирует Плющенко Sport24.

В своих социальных сетях Железняков вызвал бывшего фигуриста на бой, не стесняясь в выражениях.

Ранее Ягудин сравнил уход Константиновой от Плющенко с переходом гипотетического Васи в другую школу.