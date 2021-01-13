Ягудин сравнил уход Константиновой от Плющенко с переходом «Васи» в другую школу

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин отказался комментировать уход Станиславы Константиновой из академии Евгения Плющенко.
Ягудин сравнил уход Константиновой от Плющенко с переходом «Васи» в другую школу
  • РИА Новости

Сам Плющенко в своём комментарии намекнул, что причиной такого решения спортсменки стали разные взгляды на тренировочный процесс с наставником её группы Александром Волковым.

«Без комментариев. Вы бы ещё поинтересовались мнением по поводу перехода Васи из Зеленограда из школы №4 в школу №209», — цитирует Ягудина «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что и Татьяна Тарасова отказалась комментировать уход Константиновой из академии Плющенко.

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