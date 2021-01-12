Коронавирус у Мишина, поздравление Губерниева и шутка Туктамышевой: что обсуждают в мире фигурного катания

Алексей Мишин сообщил о положительном результате теста на коронавирус, а Виктория Синицина и Никита Кацалапов вернулись к тренировкам после болезни. Елизавета Туктамышева оригинально подписала фото, а Алина Загитова исполнила эффектную поддержку на репетиции. Дмитрий Губерниев поздравил сына Евгения Плющенко, а супруга Александра Овечкина посетила ледовое шоу. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Болезнь Мишина и возвращение Синициной и Кацалапова

В последнее время всё чаще из мира фигурного катания поступают новости о заболевании коронавирусом. Поочерёдно с опасной инфекцией сталкиваются спортсмены и специалисты. Не обошла болезнь и 79-летнего тренера Алексея Мишина. Он предположил, что мог заразиться в начале января. К счастью, его симптомы ограничиваются слабостью, потерей вкуса и обоняния.

«Чувствую себя так, что как только получу отрицательный тест, то сразу отправлюсь на каток… Молиться Богу надо, чтобы так переболеть коронавирусом», — цитирует Мишина РИА Новости.

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В то же время появляются и хорошие новости: танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов приступили к тренировкам после того, как переболели COVID-19. Им пришлось пропустить ряд соревнований, включая чемпионат России. При этом партнёрша перенесла болезнь в достаточно серьёзной форме с частичным поражением лёгких.

«Пока дышится тяжело. Даже на маленьком катке. Форсировать подготовку не будем, надо форму набирать плавно, чтобы осложнений не было», — подчеркнул наставник дуэта Александр Жулин.

К занятиям приступила и Алёна Косторная, также переболевшая коронавирусом. Об этом сообщил Евгений Плющенко, в подтверждение своих слов опубликовавший забавное видео, на котором призывает подопечную выполнить «тройной акселёк».

Свободное от тренировок время чемпионка Европы 2019 года посвящает культурным мероприятиям. Так, она посетила Большой театр, где посмотрела балет «Баядерка». Даже там Косторная не была обделена вниманием случайно встретивших её болельщиков и не отказала в просьбе сфотографироваться.

В декабре стало известно, что коронавирусом переболела Евгения Медведева. Сейчас она опубликовала ролик, на котором запечатлён процесс лечения. Кадры из больницы, на которых двукратная чемпионка мира общается с медиками, проходит процедуры и получает подарки, сопровождаются песней американской певицы Билли Айлиш Everything I Wanted.

Медведева не забыла поблагодарить лечивших и поддерживавших её врачей. Кроме того, она ответила одной из подписчиц, которая предположила, что такой уход доступен только знаменитостям.

«Если вы думаете, что всё это бесплатно, вы неправы», — парировала Медведева.

В скором времени ученица Этери Тутберидзе проведёт онлайн-семинар на английском языке для студентов японского университета Токай. Мероприятие приурочено к 40-летию сотрудничества учебного заведения с Россией. О чём именно будет рассказывать фигуристка, неизвестно, однако в анонсе сообщается, что участники смогут ближе с ней познакомиться, задав свои вопросы.

Шутка Туктамышевой и поддержка Загитовой

Елизавета Туктамышева славится чувством юмора и самоиронией. На этот раз она решила пошутить на тему своей личной жизни. Подопечная Мишина опубликовала фото, на котором держит в руках валик для тренировок.

«Фото с любимым», — написала Туктамышева.

В новогодние праздники наступила традиционная пора ледовых шоу, в которых соскучившиеся по полноценным соревнованиям болельщики имели возможность вновь увидеть кумиров. При этом и некоторые из спортсменов нашли чем удивить своих поклонников.

Алина Загитова, уже больше года не выступавшая на официальных турнирах, исполнила главную роль в спектакле Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Во время одной из репетиций она продемонстрировала навыки парного катания и даже выполнила эффектную поддержку вместе с партнёром Елисеем Крамаром.

Сюрпризом для зрителей стало появление Александры Трусовой на шоу Плющенко «Лебединое озеро». Она исполнила свою произвольную программу нынешнего сезона.

«Впервые в истории тренеры и спортсмен откатались вместе в одном шоу!» — прокомментировал выступление подопечной наставник.

Спектакль, главные роли в котором исполнили Аделина Сотникова и Елена Ильиных, привлёк внимание не только простых зрителей. Один из показов посетила супруга нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия Шубская с двухлетним сыном Сергеем. Она показала, как мальчик с интересом наблюдает за происходящим на льду, а сама высоко оценила выступление восьмилетнего Александра Плющенко.

Тем временем в Сочи прошёл фестиваль чемпионов, организованный известным хореографом Ильёй Авербухом. В его рамках на одном катке встретились ведущие фигуристы прошлого и настоящего. Но не менее интересные события происходили и за его пределами. Например, олимпийская чемпионка 2014 года Екатерина Боброва решила попробовать себя в роли швеи Медведевой. Облачившись в соответствующий костюм, она попыталась взять мерки у коллеги, однако эксперимент закончился неудачно.

«Но потом в очередной раз вблизи посмотрела на шедевр Сатоми Ито (японский дизайнер костюма Медведевой. — RT), который она сшила для всеми любимой «Гейши», и поняла, что это будет очень сложно переплюнуть. Да и на таких миниатюрных статуэток я шить не умею», — посетовала Боброва.

Танец Ягудина и день рождения Плющенко-младшего

После напряжённой работы некоторые участники ледовых шоу отправились на заслуженный отдых. Так, победитель Олимпиады в Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин полетел с семьёй в Дубай. Первую за долгое время поездку за рубеж он отпраздновал зажигательным танцем в аэропорту, чем удивил жену Татьяну Тотьмянину.

Семейная пара Тотьмянина — Ягудин является одной из самых известных в российском фигурном катании. При этом у самого экс-спортсмена достаточно категоричное отношение к браку. По его мнению, официальная регистрация никак не влияет на отношения между людьми, поэтому можно обойтись и без неё. В то же время он крайне тепло отозвался о своей супруге.

«Таня Тотьмянина в моей жизни — Красная книга. Для меня лично это тот человек, который существует в единичном экземпляре. Никогда не думал, что буду кайфовать, например, от таких моментов, как вчера: Таня со старшей дочкой улетела, а мы с Мишель легли и начали разговаривать. Я лежал и думал, какое же это счастье», — признался Ягудин в интервью YouTube-каналу Надежды Стрелец.

В семье Евгения Плющенко также был повод для радост: 6 января исполнилось восемь лет его сыну Александру. Мальчика поздравили многие звёзды российской эстрады, кино и телевидения, включая известного комментатора Дмитрия Губерниева. Журналист был краток, пожелав юному спортсмену «свободы и здоровья». В этой фразе пользователи соцсетей усмотрели популярную шутку, намекающую на то, что родители заставляют ребёнка заниматься спортом, принимать участие в челленджах и сниматься в забавных роликах, в связи с чем его непременно нужно спасать.

Тем временем трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Ирина Роднина прокомментировала предположение менеджера сборной России по футболу Евгения Савина о том, что среди нынешних игроков в политике мог бы себя реализовать нападающий Артём Дзюба. По её мнению, такое действительно возможно, так как сейчас многие спортсмены успешно работают в Думе.

«Ни один парламент мира, кроме нашего, не может похвалиться таким количеством спортсменов, которые пришли в политику. У нас есть люди, которые работают серьёзно и ответственно, а есть те, кого не замечаешь. Я закончила заниматься спортом в 1980 году, у нас в Госдуме все спортсмены имеют высшее образование. Только Антон Шипулин закончил — и сразу к нам пришёл», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».