Фигуристка Степанова рассказала, как перенесла коронавирус

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Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду в паре с Иваном Букиным, рассказала о том, как переболела коронавирусом.
Фигуристка Степанова рассказала, как перенесла коронавирус
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Это сначала было похоже на обычную простуду — начало ломить всё тело. Я пришла с тренировки, и как будто кто-то изнутри мне все кости ломает. Вялое состояние. Потом начала подниматься температура. Максимум было 39 с небольшим. Я сразу начала сбивать и принимать антибиотики. Само состояние было неприятное — дойдёшь до кухни или до ванной и уже очень устал. Ты слышишь, как ты дышишь. Понимаешь, что похож на пожилого человека», — цитирует Степанову Sport24.

Степанова и Букин завоевали золото на чемпионате России, который проходил в Челябинске с 24 по 27 декабря 2020 года.

Ранее сообщалось, что тренер Туктамышевой и Коляды заболел коронавирусом.

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