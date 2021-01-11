Тренер Туктамышевой и Коляды заболел коронавирусом
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«Я заразился коронавирусом. Чувствую себя так, что, как только получу отрицательный тест, сразу отправлюсь на каток. 3 января заболел, тест пока позитивный, аппетита нет, вкусов не ощущаю, но температуры тоже нет. Только слабость», — приводит слова Мишина РИА Новости.
Под руководством 79-летнего специалиста тренируются Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова и Михаил Коляда.
Ранее Евгений Плющенко сообщил, что Алёна Косторная восстановилась после коронавируса.