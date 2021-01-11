Тренер Туктамышевой и Коляды заболел коронавирусом

Заслуженный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией.

«Я заразился коронавирусом. Чувствую себя так, что, как только получу отрицательный тест, сразу отправлюсь на каток. 3 января заболел, тест пока позитивный, аппетита нет, вкусов не ощущаю, но температуры тоже нет. Только слабость», — приводит слова Мишина РИА Новости.

Под руководством 79-летнего специалиста тренируются Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова и Михаил Коляда.

Ранее Евгений Плющенко сообщил, что Алёна Косторная восстановилась после коронавируса.