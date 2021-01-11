Фигуристы Синицина и Кацалапов возобновили тренировки

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Александр Жулин, тренер победителей чемпионата Европы в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, сообщил, что его подопечные возобновили полноценные тренировки.
Фигуристы Синицина и Кацалапов возобновили тренировки
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«10 января они приступили к полноценным занятиям. Но пока дышится тяжело. Даже на маленьком катке. Форсировать подготовку не будем, будем форму набирать плавно, чтобы осложнений не было», — приводит слова Жулина РИА Новости.

Фигуристы не участвовали в контрольных прокатах сборной России из-за травмы спины Кацалапова, на втором этапе Кубка России они не смогли исполнить до конца произвольную программу, а затем снялись с этапа в Сочи из-за травмы колена у Синициной. Дуэт также пропустил чемпионат России из-за коронавируса, который Синицина перенесла в тяжёлой форме.

Ранее сообщалось, что финал КР по фигурному катанию будет перенесён из Великого Новгорода в Москву.

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