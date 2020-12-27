Любовь к спорту, невероятный характер и отношение судей: в чём уникальность побед Щербаковой на ЧР по фигурному катанию

Третья победа подряд на чемпионате России помогла Анне Щербаковой вырваться вперёд в противостоянии с Александрой Трусовой и Алёной Косторной за звание сильнейшей фигуристки страны. Прежде всего 16-летней москвичке помогает становиться лучше её любовь к спорту. Также она обладает сильным характером, и даже перенесённая пневмония не помешала ей занять первое место. А выступление в Челябинске только сформирует в глазах судей особый образ чемпионки.

Таких выступлений, как то, что продемонстрировала в субботу в финале женского одиночного катания чемпионата России Анна Щербакова — до слёз и перехвата дыхания, — наберётся в истории фигурного катания не так много. Баллы фигуристки, к сожалению, не могли быть зафиксированы как официальный мировой рекорд, но дело было вовсе не в них. А в том, что своим выступлением Аня сняла все вопросы в дискуссии, которая последние пару лет будоражила умы болельщиков: кто из равновеликой чемпионской тройки «Хрустального» под аббревиатурой ТЩК (Трусова, Щербакова и Косторная) сумеет первой уйти в отрыв.

Рассуждения на эту тему можно назвать запоздалыми, всё-таки в Челябинске Щербакова стала чемпионкой страны в третий раз подряд, но даже в прошлом сезоне результаты трёх спортсменок часто наводили на мысль, что никакой ясности по поводу лидера нет даже внутри группы. Алёна Косторная одержала две значимые победы в финале Гран-при и на чемпионате Европы, вследствие чего была признана ISU лучшим новичком года, хотя Анна дважды на тех соревнованиях опережала Алёну в произвольной программе. Иначе говоря, уступала подруге по команде лишь потому, что в короткой у Косторной был тройной аксель, который и создавал фигуристке подушку безопасности, а у Щербаковой подобного козыря не имелось. Что касается Саши Трусовой, её планомерно подводили к чемпионату мира, и, если бы он состоялся, фигуристка, которая до этого довольствовалась лишь бронзовыми наградами, могла получить свою немалую долю славы.

Почему именно Щербакова сумела провести первую половину нынешнего сезона так, что последние сутки мы говорим только о ней? Только ли потому, что Трусова, а затем и Косторная сделали летом выбор в пользу другого наставника? Думаю, причина кроется не только в этом. Мне запомнилось, как в одном из интервью времён юниорского катания своей дочери отец Щербаковой сказал, что Аня занимается фигурным катанием не для того, чтобы что-то в нём выиграть, а прежде всего потому, что очень любит кататься и не мыслит себя безо льда. И что если дочке вдруг разонравится это занятие, то ни он, ни его жена не будут настаивать на продолжении тренировок.

Когда спортсмен фанатично любит то, чем занимается, он никогда не воспринимает тренировочный процесс как насилие. Таких не приходится уговаривать, убеждать в необходимости той или иной работы, пусть даже каторжно-тяжёлой. А главное, такие спортсмены очень рано начинают понимать, что степень мастерства зависит прежде всего от собственной готовности взять максимум от тех специалистов, с которыми работаешь, а не ждать, пока знания запихнут в тебя силой. Соответственно, у таких фигуристов почти никогда не находится слабых мест — они с удовольствием ликвидируют их сами.

Если согласиться, что Щербакова — пример именно такой спортсменки, то в «хрустальной» тройке ТЩК она изначально должна была стоять особняком. Трусова и работавшие с ней специалисты бывшего тренерского штаба постоянно подчёркивали: мол, в приоритете у Саши только прыжки, а работа над остальными составляющими увлекает её куда меньше; Косторная, выиграв чемпионат Европы, достаточно чётко обозначила собственные приоритеты: выступить на Олимпийских играх, сразу после них закончить карьеру и пойти учиться.

Ничего предосудительного в таком подходе к спорту, разумеется, нет, но становится понятно, почему именно Аня, а не Алёна с её волшебным скольжением и не Саша с сумасшедшими прыжками стала набирать совершенно фантастические баллы. Сравнение можно посчитать некорректным (всё-таки Косторная не смогла приехать в Челябинск по вполне объяснимым причинам), но не думаю, что ошибусь, написав: сумасшедший триумф Щербаковой в субботу позволил фигуристке совершить грандиозный скачок вперёд. Прежде всего — в глазах и сознании судейской общественности.

Иначе говоря, совершенно не придётся удивляться, если эта общественность вот-вот начнёт воспринимать Щербакову, как в своё время воспринимала Евгению Медведеву, не проигравшую на протяжении двух с лишним лет ни одного старта. Запоминается, как известно, последнее, поэтому двукратная чемпионка мира до сих пор ассоциируется у большинства болельщиков не своим предолимпийским шествием по телам поверженных соперниц, а произвольной программой в Пхёнчхане. Не проигранной (Медведева и Загитова набрали в финале абсолютно равную сумму баллов), но и не позволившей стать первой. Именно там Медведева по-настоящему и, пожалуй, впервые предстала перед миром во всей мощи своего характера. Спортсменкой, которую можно опередить, но не сломить. В Челябинске Щербакова сделала то же самое. Характер, а не безупречное катание, стоял во главе её заключительного выступления. Убери первую составляющую, и вторая сильно потускнеет.

Может ли Щербакова проиграть? Увы, да. Дело здесь даже не в том, что это с Анной уже неоднократно случалось. Правила применительно к женскому одиночному катанию устроены таким образом, что без тройного акселя в программе любой фигуристки, претендующей на то, чтобы стоять на пьедестале, будет зиять дыра. Не случайно автором высшего результата в короткой программе (85,45) на текущий момент является Косторная, получившая за тройной аксель в рекордном прокате финала Гран-при почти одиннадцать баллов. В то время как за идеально выполненный двойной не набрать и пяти.

От иллюзий, что кому-то из российских девушек может быть легко в олимпийском сезоне, в определённой степени избавил чемпионат Японии, который завершился на день позже российского. Чемпионка страны Рика Кихира показала в произвольной программе великолепно выполненный четверной сальхов и тройной аксель, причём программа фигуристки поставлена таким образом, что в ней явно предусмотрено место для второго прыжка в три с половиной оборота.

С другой стороны, год назад у Кихиры дважды был шанс выиграть принципиальный для любого фигуриста старт. Но чемпионат мира она проиграла Алине Загитовой, а финал Гран-при — Косторной. Что касается Щербаковой, то как раз в Челябинске она показала, что умеет справляться с трудностями, как никто другой.