«Это было бы настоящее чудо»: что говорят об идее переноса ЧМ по фигурному катанию в Россию

Перенос чемпионата мира по фигурному катанию из Швеции в Россию невозможен. Об этом заявил вице-президент ISU Александр Лакерник. По его словам, это объясняется итоговым решением CAS. В свою очередь, олимпийская чемпионка Татьяна Навка подчеркнула, что страна способна справиться с этой задачей лучше других государств. Наталья Бестемьянова заметила, что проведение первенства планеты стало бы настоящим праздником. А депутат Госдумы Ирина Роднина указала, что, даже если бы такое было возможно, турнир бы, вероятнее всего, прошёл без зрителей.

«Юридически это невозможно»

РФ не имеет права на проведение чемпионата мира по фигурному катанию. Об этом заявил вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник, комментируя информацию о якобы возможном переносе турнира в страну из Швеции.

«Россия, конечно, справилась бы с этой задачей. Но, к сожалению, юридически это невозможно из-за недавнего решения Спортивного арбитражного суда (CAS)», — цитирует Лакерника «РБК-Спорт».

Слухи о том, что страна может провести первенство планеты, появились после того, как Федерация фигурного катания Швеции отменила национальные турниры до конца сезона-2020/21 из-за пандемии коронавируса. Чемпионат мира должен пройти в Стокгольме с 22 по 28 марта.

По словам президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова, судьбу турнира ISU решит 28 января. Однако он также подчеркнул, что Россия провести чемпионат не сможет ни при каких обстоятельствах.

«Они изучат все возможные варианты. Но для этого нужно согласовать всё с федерацией страны. Готова ли Россия принять ЧМ? Нужно реально смотреть на вещи, ещё нужно учитывать решения CAS», — приводит слова Горшкова «Спорт-Экспресс».

«Россия умеет проводить соревнования, как никто»

Несмотря на то что проведение чемпионата мира в России юридически невозможно, данная тема вызвала серьёзное обсуждение в мире отечественного фигурного катания. Одной из первых перенести турнир в страну предложила легендарный тренер Татьяна Тарасова.

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«Я предлагаю провести чемпионат в России. Мы умеем проводить соревнования, как никто. Ситуация с коронавирусом никак не повлияет на это», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Специалиста мгновенно поддержали олимпийские чемпионы Евгений Плющенко и Алексей Ягудин.

«Вопрос по поводу проведения ЧМ в России нужно адресовать спортивным чиновникам. Непонятно, можем ли мы это сделать из-за санкций CAS. Но если не брать их в расчёт, то было бы здорово, если бы наша страна приняла турнир. Мы готовы к этому. Россия умеет проводить такие турниры на высоком уровне», — отметил Плющенко.

В свою очередь, известный тренер Александр Жулин подчеркнул, что, если ЧМ вместо Швеции примет Россия, «хуже точно не будет».

«У нас в стране достойно проведут такой турнир. Как человек, учитывая коронавирусную ситуацию, считаю, что принимать и не стоило бы, но как профессионал — мечтаю, чтобы турнир состоялся, и даже не важно, в какой стране», — заявил специалист.

Наконец, депутат Государственной думы и трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина посетовала, что даже если бы ЧМ и прошёл в России, то практически наверняка — при пустых трибунах из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире.

«У нас президент — антикризисный менеджер, федерация тоже антикризисная. Наверное, будет хорошо, если ЧМ проведут в России. Другой вопрос — зрителей почти не будет. А если их не будет, то особой разницы, где проводить, нет. Вопросы заключаются в том, открыто или закрыто государство, как будут работать авиалинии. Самое сложное — выработать технические требования», — цитирует Роднину «Чемпионат».

«Мы бы всё организовали на высочайшем уровне»

Опрошенные RT эксперты также подчеркнули, что страна в теории способна организовать турнир на самом высоком уровне. Например, такую точку зрения высказала олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

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«Я на сто процентов уверена, что Россия могла бы провести ЧМ лучше, чем какая бы то ни было другая страна. Нет сомнений, мы бы всё организовали на высочайшем уровне. И будет очень здорово, если первенство планеты действительно пройдёт у нас. Могу только сказать, что двумя руками выступаю за такое решение», — заявила Навка в комментарии RT.

Полностью поддержал её и бывший партнёр Роман Костомаров. Однако он, как и Роднина, посетовал, что проведение турнира оказалось бы сопряжено с серьёзными логистическими сложностями.

«Уверен, Россия могла бы спокойно принять ЧМ. Другое дело — захочет ли кто-то приехать к нам. Сейчас ведь многие страны полностью закрыты из-за пандемии коронавируса, и спортсмены не имеют возможности куда-либо отправиться», — отметил Костомаров в беседе с RT.

Олимпийский чемпион также затруднился ответить на вопрос, стоит ли вообще проводить первенство планеты в сложившихся условиях. По его словам, сегодня невозможно предсказать, какая эпидемиологическая ситуация сложится в мире к марту.

«Сейчас очень сложно гадать, состоится первенство планеты или нет. В сложившихся реалиях мы не можем даже сказать, что будет завтра. Понятно, что, согласно правилам, турнир стоит провести, но всё будет зависеть от ситуации с COVID-19. Опять же, повторюсь, сейчас невозможно сказать, пойдёт ли заболеваемость на спад к марту. На данный момент остаётся с сожалением констатировать, что ситуация складывается тревожная», — добавил Костомаров.

А вот олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова заявила, что ЧМ не стоит отменять ни в коем случае, чтобы не лишать спортсменов возможности отобраться на Олимпийские игры.

«Считаю, его нужно провести обязательно. Ведь на данном турнире будет решаться судьба олимпийских путёвок, какую квоту там будут иметь страны. Предолимпийский ЧМ — не столько первенство планеты, сколько важный отборочный этап на Игры. Он всегда был очень значим для фигуристов. Без него решить вопросы квалификации будет крайне сложно», — подчеркнула Бестемьянова в беседе с RT.

Тем не менее она не верит, что ISU решится на такой шаг, как перенос турнира в Россию при имеющемся вердикте CAS.

«У меня складывается впечатление, что после решения CAS нам турнир никто не отдаст. Мне кажется, мировому сообществу легче отменить его, чем проводить у нас. Но Россия однозначно справилась бы. Мы бы все были счастливы, если бы первенство планеты прошло у нас. Это был бы настоящий праздник для спортсменов и зрителей, настоящее чудо чудное», — добавила Бестемьянова.

В свою очередь, известный хореограф Илья Авербух призвал вовсе не развивать данную тему, поскольку это лишено всякого смысла.

«По-моему, перенос чемпионата мира из Швеции в Россию просто невозможен. Это понятно любому. К сожалению, после оглашения решения CAS проведение в нашей стране первенства планеты — нереальная история. Фактически журналисты сами придумали эту тему», — подытожил Авербух в комментарии RT.