Тарасова предложила провести ЧМ по фигурному катанию в России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о возможном переносе чемпионата мира из Швеции в Россию.

«Я предлагаю провести чемпионат мира по фигурному катанию в России. Мы умеем проводить соревнования как никто. Ситуация с коронавирусом никак не повлияет на это», — цитирует Тарасову Sport24.

Шведская федерация фигурного катания отменила все соревнования под своей эгидой из-за пандемии коронавируса. Судьба чемпионата мира должна проясниться 28 января на заседании совета Международного союза конькобежцев (ISU). Пока планируется, что турнир пройдёт 22—28 марта в Стокгольме.

Ранее Александр Жулин выразил мнение, что Россия способна достойно провести ЧМ по фигурному катанию в случае его переноса из Швеции.