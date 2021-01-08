Жулин считает, что Россия способна достойно провести ЧМ по фигурному катанию в случае его переноса из Швеции

Именитый фигурист, а ныне тренер Александр Жулин оценил гипотетический перенос чемпионата мира в Россию.

Ранее Шведская федерация фигурного катания отменила все соревнования под своей эгидой из-за пандемии коронавируса. Судьба чемпионата мира должна проясниться 28 января на заседании совета Международного союза конькобежцев (ISU). Пока что турнир запланирован на 22—28 марта в Стокгольме.

«Хуже точно не будет, если мы примем этот чемпионат. У нас в стране достойно проведут такой турнир. Как человек, учитывая коронавирусную ситуацию, считаю, что принимать и не стоило бы, но как профессионал — мечтаю, чтобы турнир состоялся, и даже неважно, в какой стране», — цитирует Жулина Sport24.

Ранее сообщалось, что президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков призвал реально смотреть на вещи при оценке перспектив России принять ЧМ вместо Швеции.