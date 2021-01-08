Горшков призвал реально смотреть на вещи при оценке перспектив России принять ЧМ вместо Швеции

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков высказался о перспективах принять чемпионат мира в случае отказа Швеции.
Горшков призвал реально смотреть на вещи при оценке перспектив России принять ЧМ вместо Швеции
  • Reuters

Ранее Шведская федерация фигурного катания отменила все соревнования под своей эгидой из-за пандемии коронавируса. Судьба чемпионата мира должна проясниться 28 января на заседании совета Международного союза конькобежцев (ISU). Пока что турнир запланирован на 22—28 марта в Стокгольме.

Горшков дал понять, что после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) России едва ли доверят организацию соревнований такого уровня.

«Нужно реально смотреть на вещи, ещё нужно учитывать решения CAS», — приводит слова Горшкова «СЭ».

Ранее сообщалось, что фигурист Владимир Морозов рассказал о подготовке к сезону в условиях пандемии коронавируса.

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