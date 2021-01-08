Фигурист Морозов рассказал о подготовке к сезону в условиях пандемии COVID-19

Короткая ссылка
Фигурист Владимир Морозов, многократный призёр чемпионатов мира в паре с Евгенией Тарасовой, рассказал о подготовке к нынешнему сезону в условиях пандемии коронавируса.
Фигурист Морозов рассказал о подготовке к сезону в условиях пандемии COVID-19
  • РИА Новости

В конце декабря спортсмены выиграли чемпионат России. Теперь они планируют принять участие в финале Кубка страны.

«Три месяца провели в Москве, тренировались дома. Правда, это тренировками сложно назвать: безо льда это всё равно не то. Подготовку начали после карантина, в июне, когда нас пустили в Новогорск на сборы. Там мы катались целый месяц, а потом смогли улететь в Америку почти первым рейсом, когда возобновили авиасообщение. Сделали там в июле скелет новой произвольной программы, но потом переделали с Максимом Траньковым её почти полностью», — приводит слова Морозова Olympic Channel.

Он также отметил, что в сентябре заболел COVID-19 и слёг с температурой, из-за чего вся подготовка оказалась скомкана.

Ранее сообщалось, что Тарасова раскрыла последствия победы на чемпионате России для их пары с Морозовым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить