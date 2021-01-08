Фигурист Морозов рассказал о подготовке к сезону в условиях пандемии COVID-19

Фигурист Владимир Морозов, многократный призёр чемпионатов мира в паре с Евгенией Тарасовой, рассказал о подготовке к нынешнему сезону в условиях пандемии коронавируса.

В конце декабря спортсмены выиграли чемпионат России. Теперь они планируют принять участие в финале Кубка страны.

«Три месяца провели в Москве, тренировались дома. Правда, это тренировками сложно назвать: безо льда это всё равно не то. Подготовку начали после карантина, в июне, когда нас пустили в Новогорск на сборы. Там мы катались целый месяц, а потом смогли улететь в Америку почти первым рейсом, когда возобновили авиасообщение. Сделали там в июле скелет новой произвольной программы, но потом переделали с Максимом Траньковым её почти полностью», — приводит слова Морозова Olympic Channel.

Он также отметил, что в сентябре заболел COVID-19 и слёг с температурой, из-за чего вся подготовка оказалась скомкана.

Ранее сообщалось, что Тарасова раскрыла последствия победы на чемпионате России для их пары с Морозовым.