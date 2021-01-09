Навка: будет здорово, если ЧМ по фигурному катанию пройдёт в России

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка поддержала идею проведения в России первенства мира.
Навка: будет здорово, если ЧМ по фигурному катанию пройдёт в России
  • РИА Новости

«Я на 100% уверена, что Россия могла бы провести чемпионат мира по фигурному катанию лучше, чем кто бы то ни было. Нет сомнений: наша страна организовала бы всё на высочайшем уровне. И будет очень здорово, если первенство планеты действительно пройдёт у нас. Могу только сказать, что двумя руками голосую за такое решение», — заявила Навка RT.

Швеция, которая в марте должна была принять чемпионат мира — 2021, отменила все домашние турниры по фигурному катанию.

Ранее Ягудин поддержал идею Тарасовой о проведении ЧМ по фигурному катанию в России.

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